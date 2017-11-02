В Башкирии школы предлагают оснастить специальным оборудованием по изучению ПДД Фото: БРО ВПП «Единая Россия» В Башкирии школы предлагают оснастить специальным оборудованием по изучению ПДД Фото: БРО ВПП «Единая Россия»

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии школы предлагают оснастить специальным оборудованием по изучению правил дорожного движения. Данная инициатива была озвучена в ходе совещания общественного совета проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия».

В классах должно быть установлено оборудование для наглядного обучения. Также здесь можно демонстрировать тематические фильмы и видеоролики, сообщает пресс-служба партии.

«Безопасности дорожного движения детей надо обучать со школьной скамьи. Мы полагаем, что в каждой школе должен быть оборудован специальный кабинет. Это очень важно сделать», — сказал депутат Госдумы, региональный координатор проекта «Безопасные дороги» Зариф Байгускаров.

По его мнению, лучшим вариантом было бы открытие при школах автогородков. В настоящее время их в республике только два, они функционируют в Уфе и в Кумертау.

В ходе совещания Зариф Байгускаров рассказал о новшествах в федеральном законодательстве в части дорожной безопасности. О статистике ДТП в республике и мерах, принимаемых для снижения их числа, рассказал заместитель председателя комитета Госсобрания РБ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Наиль Гиззатуллин. Парламентарий сообщил о недавних изменениях, внесенных в Кодекс РБ о безопасности дорожного движения, а также о том, что Башкортостан включен в пилотный перечень городских агломераций, на территории которых будет реализован приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги».

В ходе совещания в состав общественного совета были включены представители городов и районов республики, чтобы они проводили работу на местах. Как подчеркнул Зариф Байгускаров, основная цель Совета — не заниматься контролем органов власти, а вести совместную работу над тем, чтобы дороги стали безопаснее.