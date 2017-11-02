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В уфимской Деме орнитологи изучают птиц, обитающих на местных болотах

ОБЩЕСТВО

В уфимской Деме орнитологи изучают птиц, обитающих на местных болотах Фото: В. Тяхта, ВКонтакте

В уфимской Деме орнитологи изучают птиц, обитающих на местных болотах Фото: В. Тяхта, ВКонтакте

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Более года продолжается изучение уникального болотного комплекса в Демском районе Уфы — юные экологи под руководством орнитолога и педагога Полины Полежанкиной создают «Атлас птиц Уфы». С октября 2016 года на болотах Демского района они зафиксировали 94 вида птиц, сообщила сотрудник муниципалитета Эльвера Хайбуллина. Из занесенных в Красные книги Башкирии и России отмечены орлан-белохвост, сапсан, обыкновенный серый сорокопут и европейская белая лазоревка. На Демском болоте также обитают серый гусь, лебедь-шипун, луговой лунь, серый журавль, седой дятел, малая мухоловка, обыкновенный ремез и длиннохвостая чечевица. Эти птицы из Красной книги РБ занесены в категорию нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде.

Теги: птицы, орнитологи, изучение, атлас
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