В сотнях домов Уфы на следующей неделе отключат воду - «Уфаводоканал»
В сотнях домов Уфы на следующей неделе отключат воду - «Уфаводоканал» Фото: Олег Яровиков
В сотнях домов Уфы на следующей неделе отключат воду - «Уфаводоканал» Фото: Олег Яровиков
УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Предприятие «Уфаводоканал» сообщило об отключении холодной и горячей воды в домах на следующей неделе для проведения ремонтных работ.
8 ноября в Калининском районе с 10 до 20 часов отключат холодную воду на ул. Орджоникидзе, 18, 18/1, 18/2, 20/1.
9 ноября в Ленинском районе с 11 до 23 часов холодное водоснабжение будет недоступно в домах по следующим адресам:
ул. Шмидта, 14, 16, 16/1, 12, 10, 8, 6, 2б, 2в, 2г, 2д, 2ж, 2з, 1ж, 41;
ул. Жуковского, 25а, 25, 23а, 31б, 25б, 30, 21, 27, 27а, 27б, 29, 38, 40, 40а, 40б, 42б, 42а, 44, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 64а, 60б, 66, 66в, 66а, 68, 68а, 68б, 70, 70б, 72, 74, 76;
ул. Ахметова, 284, 270, 268, 266, 316/4, 320/1, 316, 316/2, 316/3, 318/1, 300, 304/2, 300/1, 300/2, 302, 300/3;
ул. Малыгина, 5, 7, 7а, 9, 11, 13, 6а, 6, 8, 8а, 10, 14, 14а, 15, 16, 18, 16а, 17, 19, 20, 21, 23, 22, 22а, 25, 27, 24, 26, 29, 30, 32, 34, 33, 35, 37, 39, 40, 44, 39б, 41, 43, 45, 51, 45а, 47, 43;
ул. Зеленоградская, 3, 5, 10, 4, 6, 4/1, 2, 1, 5в, 5б, 5а;
ул. 2-я Малыгина, 1в, 2ж, 1б, 2, 4, 1, 3, 5, 7, 9, 8, 14, 18, 19, 22, 28, 21, 25, 27, 34, 40, 27б;
ул. Троицкая, 3, 4, 7, 16;
ул. Затонская, 15, 8, 17, 12, 10, 19, 21, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 4, 2, 34, 36, 44, 30а, 32;
ул. Тихослободская, 4, 8, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 11, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 28, 30, 32, 34, 36, 25, 38, 29, 44, 46, 35, 37, 52, 43а, 56, 43, 58, 62, 64, 66, 47, 68, 70;
ул. Старичная, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 3, 5, 7, 11, 13, 13а, 15, 17, 28, 30, 32, 34, 36, 21, 23, 25, 29, 31, 38, 40, 42, 48а, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 43, 39, 41, 49, 53, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 55, 57, 59, 61, 63, 68, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 78, 81, 83, 90, 92, 94, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112;
ул. Зеленодольская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 13, 24, 26, 28, 30, 29, 27, 39, 41, 43, 64, 66, 45, 49, 51, 70, 72, 53, 55, 57, 59, 74, 76, 78, 69, 77, 73, 75, 77, 78, 81, 85, 83, 87, 89, 91;
ул. Красноталовая, 55, 57, 25, 23, 21, 19, 11, 10, 8, 6, 4, 2, 7, 5, 3;
ул. Лазоревая, 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 8а, 8б;
ул. Арбатская, 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 34, 24а, 24б, 26а;
ул. Металлистов, 1г, 1д, 1а, 1, 5, 7, 11, 15б, 27, 31, 35, 35/1, 41а, 41, 43, 43а, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 61а, 63, 63б, 65, 67, 69, 70а, 73а, 73б, 75а, 77, 77а, 79, 81, 81а, 85б, 85, 85а, 87, 89, 91, 93, 97, 105, 107, 109, 111, 2б, 2а, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 24а, 26, 28, 30, 32, 34а, 36а, 38, 40, 40а, 20, 22, 22а, 24, 24а, 26, 28, 28б, 28а, 30, 30а, 32а, 34, 36, 36а, 40б, 42, 44, 44а, 46, 46а, 48, 48а, 50, 50а, 52, 54, 54а, 56, 58, 60, 62, 64, 64а, 64б, 68а, 68б, 66а, 64б, 68, 72, 70а, 74, 74а, 76, 78, 78а, 80;
ул. Чкалова, 4б, 3/1, 3в, 2, 2а, 1а, 2в, 2, 2б, 2г, 2а, 2/1, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 1, 1д, 1б, 1а, 2е, 2д, 3, 5, 7, 9, 9а, 21, 23, 25, 27, 29б, 29, 31, 31а, 6, 10, 12, 14, 14а, 16, 16а, 16б, 16в, 20, 22, 22а, 22б, 22в, 22г, 23а, 21а, 19а;
ул. Ирендык, 33, 39, 41, 39а, 39б, 43а, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 57б, 61, 63, 65, 73, 77, 79, 83, 83а, 83б, 33б, 34, 36/1, 38, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 85а;
пер. Михайловский, 21, 19, 17, 15, 13, 11, 7, 5, 3, 1, 1б, 4, 6, 8, 1а, 1б, 22б;
пер. Чкалова, 12, 14, 10, 8, 6, 4а, 4, 5, 7, 9, 11;
пер. Запорожский, 7.