Уроженец Башкирии пытался совратить 15-летнюю девочку с помощью мобильного приложения Фото: Ксения Калинина Уроженец Башкирии пытался совратить 15-летнюю девочку с помощью мобильного приложения Фото: Ксения Калинина

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В Алданском районе Якутии задержали и поместили в изолятор временного содержания педофила, который пытался совратить 15-летнюю девочку. По данным Следственного комитета Республики Саха (Якутия), с 1 июня по 28 октября 2017 года 48-летний уроженец Башкирии вел переписку с потенциальной жертвой через мобильное приложение «WhatsApp».

«Подозреваемый отправил ей неподобающие фотографии и предложил совершить сексуальные действия. Девочка оказалась не робкого десятка и самостоятельно обратилась в полицию», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета Якутии.

Позднее следователи выяснили, что уроженец Башкирии приехал в Республику Саха на заработки. Ранее он уже был судим за преступления против половой неприкосновенности и убийство.

Правоохранители считают, что это не единичный эпизод. Следователи попросили всех, кто что-либо знает о деяниях преступника, сообщить об этом.

«Мужчина среднего роста и телосложения, славянской внешности. Предлагал несовершеннолетней вступить с ним в половую связь, при этом направлял по мобильному телефону фотографии гениталий, просил ее совершать сексуальные действия. Представлялся Сергеем, при этом использовал три мобильных телефона, номера которых оканчиваются на 4017, 0988, 2462», — уточнили следователи.

Телефоны для связи с правоохранителями (можно анонимно): 8 (41145) 36-052 или 8 (914) 104-09-45.