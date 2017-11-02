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Стало известно, кому предлагают самые высокие зарплаты в Башкирии

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Стало известно, кому предлагают самые высокие зарплаты в Башкирии Фото: Карина Камаева

Стало известно, кому предлагают самые высокие зарплаты в Башкирии Фото: Карина Камаева

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter составила октябрьский рейтинг самых привлекательных и высокооплачиваемых вакансий, размещенных на сайте в Башкирии.

В Топ-5 самых востребованных сфер у работодателей республики вошли «Продажи», «Рабочий персонал», «Строительство, недвижимость», «Производство» и «Банки, инвестиции, лизинг».

Самыми «дорогими» вакансиями октября стали предложения от 200 тысяч для директора по развитию продаж в России и коммерческого директора для работы в Уфе.

Руководитель направления разработки может рассчитывать в башкирской столице на зарплату как минимум в 131 тысячу рублей.

Работа сварщика-аргонщика оценивается в Стерлитамаке не менее, чем в 110 тысяч рублей.

Замыкает пятерку самых выгодных вакансий октября ведущий Sales-менеджер в Салавате — минимум 100 тысяч рублей в месяц.

Теги: зарплата, вакансии
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