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Уфимский мясоконсервный комбинат заплатит травмированной работнице полмиллиона рублей

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Уфимский мясоконсервный комбинат заплатит травмированной работнице полмиллиона рублей Фото: автор

Уфимский мясоконсервный комбинат заплатит травмированной работнице полмиллиона рублей Фото: автор

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Верховный суд Башкортостана оставил в силе судебное решение о взыскании с Уфимского мясоконсервного комбината компенсации морального вреда пострадавшему работнику. По информации пресс-службы прокуратуры РБ, 28-летняя женщина работала машинистом на расфасовочно-упаковочном участке предприятия. В августе прошлого года при проведении погрузочно-разгрузочных работ сотрудница отодвинула металлическую раму с колбасой, колесо которой попало в выбоину в полу. В результате конструкция весом свыше 200 кг опрокинулась на работницу, причинив тяжкий вред здоровью.

Причина случившегося — неудовлетворительное техническое состояние здания и отсутствие контроля со стороны ответственных лиц.

При рассмотрении гражданского дела в суде прокуратура поддержала требования истца. Калининский районный суд Уфы обязал мясоконсервный комбинат выплатить работнику 500 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Суд апелляционной инстанции утвердил данное решение.

Теги: охрана труда, суд, прокуратура
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