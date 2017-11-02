Уфимский мясоконсервный комбинат заплатит травмированной работнице полмиллиона рублей Фото: автор Уфимский мясоконсервный комбинат заплатит травмированной работнице полмиллиона рублей Фото: автор

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Верховный суд Башкортостана оставил в силе судебное решение о взыскании с Уфимского мясоконсервного комбината компенсации морального вреда пострадавшему работнику. По информации пресс-службы прокуратуры РБ, 28-летняя женщина работала машинистом на расфасовочно-упаковочном участке предприятия. В августе прошлого года при проведении погрузочно-разгрузочных работ сотрудница отодвинула металлическую раму с колбасой, колесо которой попало в выбоину в полу. В результате конструкция весом свыше 200 кг опрокинулась на работницу, причинив тяжкий вред здоровью.

Причина случившегося — неудовлетворительное техническое состояние здания и отсутствие контроля со стороны ответственных лиц.

При рассмотрении гражданского дела в суде прокуратура поддержала требования истца. Калининский районный суд Уфы обязал мясоконсервный комбинат выплатить работнику 500 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Суд апелляционной инстанции утвердил данное решение.