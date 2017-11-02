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В Башкирии на сахарном заводе произошел несчастный случай, серьезно травмирован рабочий

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии на сахарном заводе произошел несчастный случай, серьезно травмирован рабочий Фото: пресс-служба Главы РБ

В Башкирии на сахарном заводе произошел несчастный случай, серьезно травмирован рабочий Фото: пресс-служба Главы РБ

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Республиканская Гострудинспекция расследовала несчастный случай, произошедший 19 сентября с оператором электрической буртоукладочной машины ООО «Раевсахар» на территории свеклоприемного пункта в Альшеевском районе.

Во время выгрузки сахарной свеклы с помощью электрической буртоукладочной машины мужчина забрался в бункер землеотделителя для очистки валов от налипшей земли. В это время другой сотрудник запустил машину, в результате чего оператор упал, а его левая рука оказалась зажата между вращающимся валом и скребком. Пострадавший получил сочетанную травму.

«Несчастный случай связан с производством. Его причинами стали несовершенство технологического процесса, неудовлетворительная организация производства работ», — заключили инспекторы.

Виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на сумму 68 тысяч рублей.

Теги: производственный травматизм
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