В Башкирии по ночному городу разгуливал табун лошадей
В Башкирии по ночному городу разгуливал табун лошадейФото: группы Подслушано Сибай, На дорогах Сибая! Vk
В Башкирии по ночному городу разгуливал табун лошадейФото: группы Подслушано Сибай, На дорогах Сибая! Vk
УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В Башкортостане по городу Сибаю ночью 2 ноября разгуливал табун лошадей. Очевидцы поделились фотографиями в соцсети. Автолюбители отметили, что животные стали существенной помехой на проезжей части.
Также лошади были замечены в одном из дворов многоквартирных домов. Они расположились прямо под окнами горожан и лакомились травой.