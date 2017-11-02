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2 ноября Четверг

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В Башкирии по ночному городу разгуливал табун лошадей

ОБЩЕСТВО

В Башкирии по ночному городу разгуливал табун лошадей

Фото: группы Подслушано Сибай, На дорогах Сибая! Vk

В Башкирии по ночному городу разгуливал табун лошадей

Фото: группы Подслушано Сибай, На дорогах Сибая! Vk

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане по городу Сибаю ночью 2 ноября разгуливал табун лошадей. Очевидцы поделились фотографиями в соцсети. Автолюбители отметили, что животные стали существенной помехой на проезжей части.

Также лошади были замечены в одном из дворов многоквартирных домов. Они расположились прямо под окнами горожан и лакомились травой.

Теги: животные
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