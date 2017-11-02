В домах одного из районов Уфы отключили электричество и горячую воду
В домах одного из районов Уфы отключили электричество и горячую воду Фото: Олег Яровиков
В домах одного из районов Уфы отключили электричество и горячую воду Фото: Олег Яровиков
УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Администрация башкирской столицы сообщила об отключении 2 ноября в Советском районе электроэнергии и горячей воды.
Так, до 17 часов запланированы отключения электроэнергии по адресам:
ул. С. Халтурина, 49, 51, 53, 55;
ул. пр. Октября, 13/1;
ул. Большая Шелководная, 11-31.
До 17 часов горячей воды и электричества не будет по адресам:
ул. Пархоменко, 84/94;
ул. Революционная, 66;
ул. Кустарная, 31/33, 35/37;
ул. Достоевского, 109.
До 15 часов подача горячей воды будет прекращена в дома на ул. 8 Марта, 5, 5/1, 7, 7/1 и ул. Айская, 89;
Центральное отопление будет отключено до этого же времени на ул. 8 Марта, 5, 5/1, 7, 7/1; ул. Айская, 87, 89, 91, 91/1; ул. 50 лет Октября, 26/1, 28, 30, 30/1.
Аварийное отключение центрального отопления до 17 часов ведется по адресу:
ул. Достоевского, 107, 109;
ул. Кустарная, 27/29;
ул. Пархоменко, 84/94;
ул. С. Халтурина, 49, 51, 53, 55;
пр. Октября, 13/1.