Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.15 ↑

EUR 67.71 ↓

2 ноября Четверг

Уфа   °

В Уфе заканчивается ремонт на одной из самых запущенных улиц в Зеленой роще

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Уфе заканчивается ремонт на одной из самых запущенных улиц в Зеленой роще Фото: администрация Уфы

В Уфе заканчивается ремонт на одной из самых запущенных улиц в Зеленой роще Фото: администрация Уфы

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе заканчивается ремонт улицы Армавирской в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Эта улица вызывала многочисленные нарекания у автомобилистов и жителей микрорайона Зеленая роща. Ремонт проведен на всей протяженности улицы, соединяющей магистральные С. Перовской и Пугачева.

«Неблагоприятные погодные условия создают определенные трудности дорожным службам, однако они прикладывают максимум усилий, чтобы выполнить все виды работ до завершения сезона капитального ремонта», — отметили в пресс-службе уфимской мэрии.

Теги: ремонт, улицы
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть