В Уфе заканчивается ремонт на одной из самых запущенных улиц в Зеленой роще Фото: администрация Уфы В Уфе заканчивается ремонт на одной из самых запущенных улиц в Зеленой роще Фото: администрация Уфы

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе заканчивается ремонт улицы Армавирской в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Эта улица вызывала многочисленные нарекания у автомобилистов и жителей микрорайона Зеленая роща. Ремонт проведен на всей протяженности улицы, соединяющей магистральные С. Перовской и Пугачева.

«Неблагоприятные погодные условия создают определенные трудности дорожным службам, однако они прикладывают максимум усилий, чтобы выполнить все виды работ до завершения сезона капитального ремонта», — отметили в пресс-службе уфимской мэрии.