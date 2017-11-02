«Салават Юлаев» сегодня сыграет с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» Фото: Олег Яровиков «Салават Юлаев» сегодня сыграет с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Сегодня, 2 ноября, «уфимский «Салават Юлаев» гостит у команды из Пекина «Куньлунь Ред Стар». Подопечные Майка Кинэна после «сухой» победы над «Нефтехимиком» поднялись на восьмую строчку восточной конференции КХЛ, набрав 41 очко.

«Юлаевцы» в настоящий момент расположились на шестом месте Востока, опережая нынешнего соперника на два очка, но имея на одну игру больше. В Китай «Салават Юлаев» приехал после обидного поражения от владивостокского «Адмирала» (1:5). Сейчас подопечные Эркки Вестерлунда пытаются сыграться в новых сочетаниях. Это одна из причин того, что уфимская ледовая дружина уступила одному из аутсайдеров лиги, считают эксперты.

Первый матч между командами в этом сезоне КХЛ закончился победой «Красной звезды Куньлуня» — 1:2.

Встреча «Куньлунь Ред Стар» — «Салават Юлаев» начнется 2 ноября в 16.30 по уфимскому времени.