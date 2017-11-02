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«ВКонтакте» и «Одноклассники» вдвое урезали лимит на бесплатную музыку

ОБЩЕСТВО

«ВКонтакте» и «Одноклассники» вдвое урезали лимит на бесплатную музыку Фото: автор

«ВКонтакте» и «Одноклассники» вдвое урезали лимит на бесплатную музыку Фото: автор

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

«ВКонтакте» и «Одноклассники» ограничили время бесплатного фонового прослушивания музыки в мобильных приложениях до 30 минут, сообщают «Известия».

Это уже не первое сокращение — 1 октября пользователи приложений без специальной подписки могли бесплатно слушать аудиозаписи 60 минут.

При этом оформление подписки на музыкальный сервис стоит 149 рублей в месяц. Такая подписка позволяет неограниченно прослушивать музыку, в том числе без доступа в интернет и отключает рекламу.

Как сообщает издание, фоновое прослушивание аудио через веб-версии «ВКонтакте» и «Одноклассников» остается не ограниченным.

Теги: ВКонтакте, Одноклассники, музыка
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