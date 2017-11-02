В Башкирии МЧС предупреждает о гололёде и мокром снеге Фото: Ксения Калинина В Башкирии МЧС предупреждает о гололёде и мокром снеге Фото: Ксения Калинина

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Сегодня, 2 ноября, в Башкирии прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с, гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья. Главное управление МЧС России по республике распространило экстренное сообщение.

Ожидается облачная погода, небольшой мокрый снег, местами до умеренного. В отдельных районах гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья. Ветер юго-западный 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. На автодорогах видимость в явлениях 1-2 км.

Спасатели призывают соблюдать правила безопасности. По возможности при ухудшении погоды не выходить из дома. Во время сильного ветра смертельно опасно стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся электропроводам. Стоит избегать нахождения рядом с деревьями, рекламными щитами, слабоукрепленными конструкциями.

Водителей призывают снизить скоростной режим.

Телефон Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан: 8(347) 233-99-99.