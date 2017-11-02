Уровень безработицы в России достиг годового минимума 5,2% Фото: Олег Яровиков Уровень безработицы в России достиг годового минимума 5,2% Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В сентябре 2017 года уровень безработицы в России достиг годового минимума 5,2%, анализирует данные Минэкономразвития «Известия».

«Ситуация на рынке труда продолжает оказывать поддержку заработным платам. Численность занятого населения с исключением сезонного фактора в сентябре увеличилась на 254,4 тыс. человек», — говорится в докладе «Картина экономики», который оказался в распоряжении «Известий».

Росстат в своих расчетах указывает безработицу на уровне 5%, что сравнимо с уровнем 2014 года. Как сообщили эксперты, ведомство в своих расчетах не учитывает сезонность, поэтому данные Минэка более показательны.

«Для нас безработица на уровне 5,2% — это комфортная цифра. Нам не нужно, чтобы она сокращалась, поскольку это будет демотивировать хорошо работать», — считает эксперт Валерий Миронов.

Сейчас уровень безработицы в России сопоставим с развитыми странами. К примеру, в США он составляет 4,3%, в Великобритании — 4,4%. При этом в ряде европейских стран количество безработных превышает 10%. Это касается Италии, Испании и Греции.

В Башкирии служба занятости констатирует снижение численности безработных.На сегодняшний день в регионе насчитывается немногим более 19 тысяч официально зарегистрированных безработных против 23,6 тысячи в начале года.