Чувашская воскресная школа Уфы отметила юбилей Фото: Дом дружбы народов РБ Чувашская воскресная школа Уфы отметила юбилей Фото: Дом дружбы народов РБ

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Чувашской воскресной школе Уфы и Ансамблю чувашской песни и танца «Элем» 10 лет. Торжество по случаю юбилея прошло в ДК «УМПО».

10 лет назад по инициативе Общества чувашской культуры РБ в Калининском районе Уфы была создана Чувашская воскресная школа и Ансамбль чувашской песни и танца «Элем».

Для образовательного учреждения это были годы, отданные сполна чувашскому народу, ради процветания его культуры, его песен, напоминающих журчание ручья, вышивок, отражающих летопись древнейшей истории и беспримерное трудолюбие, а также мужество и героизм в защите родины.

Школа работает по 13-и направлениям обучения детей, имеет свои филиалы, два музея в Уфе, участвует в конкурсах, фестивалях, соревнованиях.

Ансамбль «Элем» занял второе место в конкурсе «Битва хоров» в столице Башкирии.

На торжестве представитель Дома дружбы народов вручил Почетные грамоты 13-и солистам и руководителям ансамбля. Была организована большая выставка отражающая исторический путь развития школы.