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В Башкирии пройдет костюмированное шествие народов республики

ОБЩЕСТВО

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии пройдет костюмированное шествие народов республикИ. Акция пройдет в Государственном концертном зале «Башкортостан» в рамках республиканского праздника, посвящённого Дню народного единства. Организаторами мероприятия выступают Министерство культуры и Дом дружбы народов РБ.

В шествии народов, проживающих в республике, примут участие представители национальных общественных объединений. В фойе здания будет развернута выставочная экспозиция, посвященная народам Башкортостана, а также организован концерт художественной самодеятельности.

В рамках мероприятий состоится подведение итогов республиканского детско-юношеского конкурса рисунков «Мы дружбой сильны», проходившего в Башкортостане с 5 сентября по 9 октября.

Праздничное мероприятие продолжится в Большом зале ГКЗ «Башкортостан» насыщенной концертной программой с участием профессиональных артистов и коллективов республики.

Теги: День народного единства
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