УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии сравнялись ночные и дневные температуры воздуха. Сегодня, 2 ноября, ночью и днем по республике термометры покажут -2,+3°.

Синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег, местами до умеренного. В отдельных районах гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, порывы до сильного.

Сейчас в Уфе пасмурно. Температура за окном +3 градуса.