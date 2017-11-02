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2 ноября Четверг

Уфа   °

В Башкирии сравнялись ночные и дневные температуры

ОБЩЕСТВО

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии сравнялись ночные и дневные температуры воздуха. Сегодня, 2 ноября, ночью и днем по республике термометры покажут -2,+3°.

Синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег, местами до умеренного. В отдельных районах гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, порывы до сильного.

Сейчас в Уфе пасмурно. Температура за окном +3 градуса.

Теги: погода
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