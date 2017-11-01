Инвестиции в новое производство на базе «Газпром нефтехим Салават» превысят несколько миллиардов долларов – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков Инвестиции в новое производство на базе «Газпром нефтехим Салават» превысят несколько миллиардов долларов – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

В настоящее время обсуждается вопрос о создании на базе ООО «Газпром нефтехим Салават» производственного комплекса по переработке природного газа в этилен и пропилен. Инвестиции в проект могут превысить несколько миллиардов долларов. Об этом заявил Глава республики Рустэм Хамитов на заседании Комиссии по региональной политике ПАО «Газпром».

– Республика в своё время потребляла 20 млрд куб. м газа ежегодно. Сейчас потребляет 15 млрд куб. м. «Газпром» мог бы «оставлять» на территории республики для глубокой переработки от 2 до 5 млрд куб. м газа в год, – сказал Рустэм Хамитов. – Есть современные проекты, в том числе с китайской компанией Wison по созданию комплекса переработки природного газа в этилен и пропилен. Это было бы перспективно и нужно для корпорации, страны и в целом газовой химии.

По его словам, вопрос реализации совместного с «Газпромом» и китайской компанией инвестпроекта обсуждался в ходе встречи с Председателем Правления газового концерна Алексеем Миллером на прошлой неделе.

– С таким предложением мы обратились к Алексею Борисовичу и нашли поддержку. Сейчас этот проект будет прорабатываться. Он очень дорогой, масштабный, глобальный, стоимостью несколько миллиардов долларов. Это больше сотни миллиардов рублей, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Если «Газпром» сегодня, оценив все «за» и «против», выступит с поддержкой этого проекта, то вероятность его реализации будет весьма высока. Экономика получит и новые рабочие места, и новое производство, и новые возможности во всех смыслах, и новые налоги. Мы будем стараться, чтобы такой проект был реализован.

Инициативу республики поддержал заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Валерий Голубев.

– Проект по переработке с выделением этилена и полиэтилена, конечно, очень интересен для нас. Это возможность дополнительной реализации около 3,5 млрд куб. м газа, – сказал он. – При этом есть все необходимые для этого технические возможности – газотранспортные мощности, свободные производственные площадки, ресурсы – электроэнергия, тепло, вода. Есть высокие компетенции людей, работающих в научном комплексе республики и на нашем предприятии «Газпром нефтехим Салават». Поэтому все предпосылки для того, чтобы здесь в ближайшие три-пять лет (сколько занимает инвестиционный цикл) появилось новое предприятие, однозначно, есть.