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Спортсмен из Уфы взял «бронзу» международного турнира по вольной борьбе

СПОРТ

Спортсмен из Уфы взял «бронзу» международного турнира по вольной борьбе Фото: Из открытых источников

Спортсмен из Уфы взял «бронзу» международного турнира по вольной борьбе Фото: Из открытых источников

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Воспитанник уфимской школы Абдула Ахмедов завоевал очередной трофей. В Нефтеюганске спортсмен поднялся на третью ступень пьедестала почета XIV международного турнира по вольной борьбе.

«В соревнованиях приняли участие 250 спортсменов, представляющих Россию, страны ближнего и дальнего зарубежья», — уточнили в пресс-службе республиканского министерства спорта и молодежной политики Башкирии.

Бронзовую медаль Абдула Ахмедов завоевал в поединке с борцом из Северной Осетии Эльбрусом Болтаевым.

Теги: вольная борьба, Абдула Ахмедов
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