Спортсмен из Уфы взял «бронзу» международного турнира по вольной борьбе
Спортсмен из Уфы взял «бронзу» международного турнира по вольной борьбе Фото: Из открытых источников
Спортсмен из Уфы взял «бронзу» международного турнира по вольной борьбе Фото: Из открытых источников
УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
Воспитанник уфимской школы Абдула Ахмедов завоевал очередной трофей. В Нефтеюганске спортсмен поднялся на третью ступень пьедестала почета XIV международного турнира по вольной борьбе.
«В соревнованиях приняли участие 250 спортсменов, представляющих Россию, страны ближнего и дальнего зарубежья», — уточнили в пресс-службе республиканского министерства спорта и молодежной политики Башкирии.
Бронзовую медаль Абдула Ахмедов завоевал в поединке с борцом из Северной Осетии Эльбрусом Болтаевым.