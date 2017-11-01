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1 ноября Среда

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В столице Башкирии пройдет турнир по рукопашному бою памяти генерала Анаса Хасанова

СПОРТ

В столице Башкирии пройдет турнир по рукопашному бою памяти генерала Анаса Хасанова Фото: МВД РБ

В столице Башкирии пройдет турнир по рукопашному бою памяти генерала Анаса Хасанова Фото: МВД РБ

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В четверг, 2 ноября, в спортивном комплексе «Динамо» пройдет торжественное открытие турнира по рукопашному бою памяти генерала Анаса Хасанова. Более 150 спортсменов от 14 лет, в том числе и сотрудники правоохранительных органов, продемонстрируют свои навыки владения техникой ближнего боя.

Победителей по традиции наградят медалями, грамотами, кубками. На турнире по традиции будут присутствовать родственник Анаса Хасанова.

Анаса Габбасович Хасанов – генерал-майор внутренней службы, заслуженный работник МВД РБ, заслуженный юрист. С 1990 по 1995 год работал в должности руководителя министерства. Умер в декабре 1997 года.

Теги: турнир, рукопашный бой
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