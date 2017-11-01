В Башкирии выросло производство молока Фото: Олег Яровиков В Башкирии выросло производство молока Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкортостане растет производство молока, констатируют в Минсельхозе республики.

В среднем от каждой коровы сейчас получают по 12,2 кг молока, что на 0,6 кг больше, чем год назад.

Самая высокая среднесуточная продуктивность скота — в хозяйствах Учалинского района — по 20,9 кг молока от коровы. В Чекмагушевском районе этот показатель равен 15,6, в Туймазинском и Аургазинском — 15,2 кг.

В среднем по республике с начала года на голову скота приходится по 4332 кг молока, что на 214 кг больше прошлогоднего показателя.

Лидируют по надою на каждую корову хозяйства Учалинского и Чекмагушевского районов — 6823 и 5985 кг с начала года.