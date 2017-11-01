В Башкирии выросло производство молока
В Башкирии выросло производство молока Фото: Олег Яровиков
В Башкирии выросло производство молока Фото: Олег Яровиков
УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
В Башкортостане растет производство молока, констатируют в Минсельхозе республики.
В среднем от каждой коровы сейчас получают по 12,2 кг молока, что на 0,6 кг больше, чем год назад.
Самая высокая среднесуточная продуктивность скота — в хозяйствах Учалинского района — по 20,9 кг молока от коровы. В Чекмагушевском районе этот показатель равен 15,6, в Туймазинском и Аургазинском — 15,2 кг.
В среднем по республике с начала года на голову скота приходится по 4332 кг молока, что на 214 кг больше прошлогоднего показателя.
Лидируют по надою на каждую корову хозяйства Учалинского и Чекмагушевского районов — 6823 и 5985 кг с начала года.