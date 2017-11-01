Урожай сахарной свеклы в Башкирии превысил 1,491 млн тонн Фото: Олег Яровиков Урожай сахарной свеклы в Башкирии превысил 1,491 млн тонн Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

При средней урожайности 308 центнеров с гектара в республике выкопано более 1,491 млн тонн сахарной свеклы. На сегодняшний день сладкие корнеплоды убраны с площади 48,4 тысячи га, что составляет 94 процента от плана. Такие данные приводит пресс-служба Министерства сельского хозяйства Башкортостана.

Лидерами по урожайности по-прежнему являются хозяйства Уфимского и Гафурийского районов — 400 и 383 центнера с каждого гектара, соответственно.

В целом по региону сдано на заготовку более 870,5 тысячи тонн сахарной свеклы. Из них переработано на данный момент свыше 531,3 тысячи тонн.