Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.11 ↑

EUR 67.64 ↓

1 ноября Среда

Уфа   °

Урожай сахарной свеклы в Башкирии превысил 1,491 млн тонн

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Урожай сахарной свеклы в Башкирии превысил 1,491 млн тонн Фото: Олег Яровиков

Урожай сахарной свеклы в Башкирии превысил 1,491 млн тонн Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

При средней урожайности 308 центнеров с гектара в республике выкопано более 1,491 млн тонн сахарной свеклы. На сегодняшний день сладкие корнеплоды убраны с площади 48,4 тысячи га, что составляет 94 процента от плана. Такие данные приводит пресс-служба Министерства сельского хозяйства Башкортостана.

Лидерами по урожайности по-прежнему являются хозяйства Уфимского и Гафурийского районов — 400 и 383 центнера с каждого гектара, соответственно.

В целом по региону сдано на заготовку более 870,5 тысячи тонн сахарной свеклы. Из них переработано на данный момент свыше 531,3 тысячи тонн.

Теги: сельское хозяйство, сахарная свекла
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть