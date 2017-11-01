Делегация Башкортостана примет участие в III Фестивале РГО «Народы России» в Москве Фото: РГО по РБ Делегация Башкортостана примет участие в III Фестивале РГО «Народы России» в Москве Фото: РГО по РБ

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

С 3 по 12 ноября в Москве, в Центральном доме художника, пройдет III Фестиваль Русского географического общества «Народы России», на котором будут представлены уникальность, многообразие и богатая культура всех регионов страны. От Башкортостана на фестиваль выехала делегация в составе представителей Регионального отделения РГО, Национального музея РБ, Республиканского детского эколого-биологического центра во главе с председателем Башкирского отделения РГО Камилем Зиганшиным, сообщили в отделении.

На площадке фестиваля разместятся народные жилища, предметы и объекты, связанные с традиционным бытом и культурой народов, пройдут мастер-классы и творческие занятия, посвященные ремеслам и народным промыслам, состоятся кинопоказы и лекции, выступления национальных творческих коллективов. Республика будет представлена в четырех зонах: «Жилище», «Сцена», «Праздники, обряды и игры народов России» и «Ярмарка». Для посетителей организуют экскурсию по экспозиционной башкирской юрте, расскажут об истории, культуре, быте и традициях башкирского народа. Отдельной экспозицией будет представлена башкирская женская и мужская одежда. Также сотрудники Национального музея проведут мастер-класс по изготовлению курая и по игре на нем. Художник изобразит в башкирском костюме всех желающих посетителей юрты.

5 ноября на сцене фестиваля с национальными песнями и танцами выступит фольклорный коллектив «Аҡ тирмә» Башкирского национально-культурного центра «Аҡ тирмә» г. Москвы под руководством Гульсины Батыршиной. 12 ноября творческое объединение «Сэсэн» г. Москвы организует показ башкирского обряда «Нардуган» под руководством Альфии Агеевой. Зона ярмарки будет работать на площади перед ЦДХ с 3 по 6 ноября. Лиля Ахметова и Римма Галеева расскажут о башкирском меде и медовой продукции, организуют торговлю медовой продукцией, травяными чаями и самодельными башкирскими сувенирами.

Открытие фестиваля 3 ноября в 15.00 по адресу: Центральный дом художника, ул. Крымский вал, 10.