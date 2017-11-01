В Башкирии разыскивают родственников погибшего красноармейца, уроженца Шаранского района Семена Третьякова Фото: Поисковое движение России В Башкирии разыскивают родственников погибшего красноармейца, уроженца Шаранского района Семена Третьякова Фото: Поисковое движение России

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии поисковики разыскивают родственников погибшего красноармейца Третьякова Семена Афанасьевича, 1914 г.р.

Останки бойца были обнаружены в конце сентября поисковым отрядом «Фронт» города Кирова при проведении работ в районе деревни Старое Рамушево Старорусского района Новгородской области. При нем была ложка с надписью «Третьяков Семен». Семен Афанасьевич Третьяков — уроженец села Шаран Шаранского района, был призван Шаранским РВК, Башкирской АССР. Жена — Афанасьева Мария, проживала по адресу: с. Шаран, ул. Красная, 32 .

Последнее место службы младшего сержанта — штаб 145-й отдельной стрелковой бригады. Он погиб 9 мая 1942 года.

Поисковики просят родных воина выйти на связь. Контактный телефон 8-963-909-19-70 (Волков Владимир Сергеевич).

Поисковое движение по республике также сообщает, что нашлись родные погибшего красноармейца Сухих Павла Андреевича, уроженца Куюргазинского района. Боец был найден 28 октября в Псковской области отрядом «Забытый батальон». К поиску родных подключился поисковый отряд «Подвиг» Куюргазинского района, частный детектив Ильдар Гайнанов. Благодаря их усилиям были найдены документы в архиве и прослежен путь семьи бойца, удалось выйти на связь с внуками, проживающими в городе Салавате.