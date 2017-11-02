В Башкирии лосиха Зина вернулась зимовать в «Куляшку» Фото: Лилия Нуретдинова







В Башкирии лосиха Зина вернулась зимовать в «Куляшку» Фото: Лилия Нуретдинова

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Четырехлетняя лосиха Зина вернулась зимовать в «Куляшку». Она одна из первых питомиц центра спасения диких животных в Кушнаренковском районе. Также она поступала и в прошлом году, рассказал замруководителя Дирекции особо охраняемых природных территорий Марат Биктимиров.

«Всех лосей, а за пять лет работы «Куляшки» их было восемь, мы выпускаем обратно в лес по достижении двухлетнего возраста. Зина единственная, кто постоянно возвращается. Летом она приходила практически еженедельно на обработку от насекомых. Надолго она пропадала лишь во время гона, и вот вернулась на зиму, возможно, весной принесет потомство. Мы ее приняли, тем более, сейчас охотничий сезон, а она почти домашняя и доверчивая», — сообщил эколог.

Вместе с Зиной в «Куляшке» будут зимовать еще три лося — маленькие Зита и Гита, спасенные в июне, и Тимка, которого привезли в конце октября.