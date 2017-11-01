Жительница Башкирии стала матерью для своей слабовидящей племянницы и воспитала из нее чемпиона Фото: из архива Эльвины Гильвановой











Жительница Башкирии стала матерью для своей слабовидящей племянницы и воспитала из нее чемпиона Фото: из архива Эльвины Гильвановой

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Уфимка Эльвина Гильванова стала матерью для своей слабовидящей племянницы и за 13 лет смогла воспитать из нее не только самодостаточного человека, но и спортсмена, который продолжает добиваться новых высот. Свою историю о любви и надежде, о трудностях, которые пришлось пережить на пути к успеху, и неиссякаемом оптимизме, приемная мама рассказала в III Всероссийском конкурсе дневников приёмных семей «Наши истории».

«Эта история началась в 2004 году, когда в нашей жизни появилась Дарина — дочь моей младшей сестры. На тот момент я воспитывала старшую дочь. Когда я увидела ее в первый раз, мое сердце замерло от ужаса, насколько она была маленькой и беззащитной — при рождении она весила 830 граммов, ей были поставлены ретинопатия недоношенных, миопия и другие серьезные диагнозы. Я была готова сразу ее забрать, но сестра решила, что сама сможет ее воспитать. Время шло, а сестра так и не оказывала должного внимания Дарине. Она постоянно уходила с ребенком гулять и возвращалась иногда под утро в нетрезвом виде, а ребенок плакал то ли от боли, то ли от голода. Мое сердце разрывалось, так продолжалось в течение двух лет. В марте 2006 года сестра ушла из дома без объяснений, оставив Дарину нам. Старшая дочь очень боялась, что мы отдадим Дарину в детский дом, и просила её оставить. Я решила, что стану матерью для племянницы. В течение двух лет я бегала по инстанциям и судам, чтобы лишить родительских прав младшую сестру и запретить ей получать пенсию Дарины по инвалидности, начала оформлять документы для опеки», — пишет приемная мама.

После удочерения Эльвина поставила главную цель – сделать из Дарины самодостаточного человека. Женщина отдала дочь на плавание, но не подозревала, что из этого получится, главное было — укрепить здоровье. Семья постоянно ездила к лучшим врачам по всей России, чтобы найти способ сохранить зрение. Порой приходило отчаяние, но Эльвина понимала, что сценарий новой жизни в ее руках.

«Когда Дарине было 4-5 лет, она захотела пойти в храм, туда как раз привезли икону Бугабашской Божией матери. Мы стояли в храме и просили у Божией матери, чтобы Дарина не ослепла, — рассказывает о поворотном случае из жизни Эльвина. — Через некоторое время мы пошли на обследование в глазной институт Уфы, и произошло чудо — отслойка сетчатки прекратилась. Врачи были поражены этим случаем, они не понимали, как такое могло произойти. После этого случая я поняла, что мы можем если не всё, то многое. Дарина стала много заниматься спортом, посещали регулярно логопеда, психолога, дефектолога. И так мы жили изо дня в день».

В 2012 году Дарина пошла в первый класс в коррекционную для слабовидящих и слепых детей.

«Этот год стал для нас значимым, я поняла, что теперь стоит сделать выбор. Мы с Дариной смотрели Паралимпиаду в Лондоне 2012, и я задалась целью, что моя дочь тоже достойна стоять на пьедестале почета. С этого момента мы стали трудиться ежечасно и ежедневно. Никаких каникул, отпусков, праздников и отгулов. Цель одна — быть первыми. В нашей жизни появился самый главный тренер, наставник и отец — Сергей Трухачев. Ежедневный подъем в 5.40, сбор, дорога и в 7.00 — первая тренировка, которая продолжалась два-три часа не только у нее, но и у меня. Мне приходилось и приходится по сей день бегать весь тренировочный процесс вдоль бортика, быть рядом с Дарей, так как она не понимает и не запоминает задания тренера. Потом мы ехали в школу, после уроков неслись домой, чтобы Дарина успела отдохнуть перед второй тренировкой. Стали появляться небольшие результаты, мы начали участвовать в турнирах и соревнованиях, где Дарина получала призовые места», — описывает мама их с дочерью жизнь.

В 2016 году Эльвина рискнула попробовать с Дариной зимний вид спорта — сноуборд. Ежедневные тренировки с тренером Ларисой Тарасовой привели к успеху, и девочка стала занимать призовые места в первый же год среди здоровых детей.

В апреле 2017 года Дарина стала серебряным призером первенства России (спорт слепых). В августе опередила всех на Всероссийской спартакиаде Специальной Олимпиады по летним видам спорта (велоспорт). В 2019 году она отправится на Всемирные летние игры Специальной Олимпиады-2019 в Абу-Даби.

«Так проходят день за днем, месяц за месяцем, порой становится очень тяжело, хочется остановиться, оглянуться, вдохнуть другую жизнь, но есть уже уклад жизни, и я не в силах изменить это. Нам надо многое успеть! — говорит приемная мама спортсменки. — Я не открыла новую планету или звезду, не создала теории, не написала роман, не построила дом, не посадила дерево, зато у меня две дочери, которыми я горжусь, восхищаюсь и счастлива, что они у меня есть. Ради своих дочерей я готова прожить еще 100 лет».

Проголосовать за историю приемной семьи Гильвановых из Уфы можно на сайте конкурса.