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УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Управление по государственной охране объектов культурного наследия Башкортостана будет обжаловать в апелляционном порядке решение Арбитражного суда республики. Решение касается отмены предписания о приостановлении земляных, строительных и иных работ на земельном участке, застраиваемом МУП «Инвестиционно-строительный комитет» г. Уфы.

Постановлением администрации Уфы от 22 сентября 2014 года утвержден проект планировки и проект межевания территории квартала, ограниченного улицами Пушкина, Аксакова, Гоголя и Свердлова. 16 декабря 2016 года МУП ИСК получил разрешение на строительство на этом земельном участке.

«При этом перед проведением строительных, земляных, хозяйственных и иных работ на указанном земельном участке МУП ИСК г. Уфы должно было организовать проведение государственной историко-культурной экспертизы земельного участка на предмет установления наличия либо отсутствия на земельном участке объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, — отмечают в ведомстве. — Однако, указанные требования федерального законодательства юридическим лицом были проигнорированы».

24 апреля 2017 года Управление направило в адрес МУП ИСК г. Уфы предписание о немедленном приостановлении всех проводимых работ на земельном участке. Не согласившись с предписанием Управления, юридическое лицо обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с требованием о признании предписания незаконным. Судом требование МУП ИСК было удовлетворено.

«В этом квартале также могут находиться невыявленные объекты археологии, — прокомментировали в ведомстве. — В настоящее время отделом правовой работы и противодействия коррупции Управления готовится апелляционная жалоба в 18-й Арбитражный апелляционный суд».

Стоит отметить, что рядом расположены объект культурного наследия регионального значения «Особняк Лаптева» (Художественный музей имени Нестерова, ул. Гоголя, 27), выявленные объекты культурного наследия «Усадьба братьев Соловьевых А.Г. и Ф.Г. Восточный дом» (ул. Свердлова, 88), «Усадьба братьев Соловьевых А.Г. и Ф.Г. Западный дом», (ул. Свердлова, 86).