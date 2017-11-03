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3 ноября Пятница

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Сегодня в Башкирии - сокращенный рабочий день

ОБЩЕСТВО

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Продолжительность рабочего дня сокращается сегодня на один час в честь празднования 4 ноября Дня народного единства.

В этом году День народного единства совпадает с еженедельным днем отдыха — субботой. Соответственно, выходной день с субботы 4 ноября переносится на понедельник 6 ноября.

Продолжительность работы в пятницу 3 ноября сокращается на один час.

Таким образом, при пятидневной рабочей неделе выходными днями в связи с празднованием Дня народного единства являются 4, 5 и 6 ноября 2017 года, напоминает Минтруд Башкортостана.

Теги: праздники, День народного единства
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