В Башкирии открылся новый розничный рынок Фото: Госкомитет РБ по торговле В Башкирии открылся новый розничный рынок Фото: Госкомитет РБ по торговле

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Куюргазинском районе Башкортостана заработал новый розничный рынок площадью более 550 квадратных метров.

Как сообщили в пресс-службе Госкомторга региона, менее половины общей площади рынка занимает группа промышленных товаров. Около 300 квадратных метров торговых площадей отведены под пищевую продукцию республиканских товаропроизводителей, включая колбасные, мучные и кондитерские изделия.

При этом торговлю ведут сами товаропроизводители, а наличие свободных мест варьируется в зависимости от дня недели. В выходные и праздничные дни процент заполняемости рынка достаточно высокий, отметили в администрации Куюргазинского района.

Всего в республике насчитывается 52 розничных рынка, из которых 36 — сельскохозяйственные. Остальные имеют категорию «универсальных», «специализированных». В общей сложности для реализации продукции на розничных рынках республики организовано около 10 тысяч торговых мест.

По количеству розничных рынков Башкортостан входит сейчас в Топ-10 регионов России.