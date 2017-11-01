Башкирский спортсмен Наиль Киямов стал рекордсменом мира по групповой парашютной акробатике Фото: Федерация парашютного спорта Башкортостана Башкирский спортсмен Наиль Киямов стал рекордсменом мира по групповой парашютной акробатике Фото: Федерация парашютного спорта Башкортостана

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Летний прыжковый сезон 2017 года для Федерации парашютного спорта Башкортостана прошел плодотворно. Чемпионский состав республики пополнился тремя новыми рекордсменами мира — это Наиль Киямов, Виталий Гиниятов и Эдуард Мулаев.

«В августе этого года спортсмены из Башкортостана в составе национальной сборной стали рекордсменами России, Европы и мира. В октябре представитель республики Наиль Киямов стал участником рекорда мира по групповой парашютной акробатике — 219 человек и два перестроения, а также 217 человек и три перестроения», — сообщается на официальной странице Федерации парашютного спорта РБ в соцсети.

По информации Федерации, на следующий год перед спортсменами поставлена амбициозная задача: силами только национальной сборной России установить новый мировой рекорд — 222 человека и два перестроения.

Помимо этого, совместно с опытными спортсменами, начата работа с юниорами — поставлена задача установить рекорд Башкортостана в классе большие формации 15 и 20 человек.