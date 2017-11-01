Госавтоинспекция Башкирии призывает пешеходов использовать в одежде световозвращающие элементы Фото: автор Госавтоинспекция Башкирии призывает пешеходов использовать в одежде световозвращающие элементы Фото: автор

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На территории Башкортостана участились случаи наездов на пешеходов. В пресс-службе республиканской Госавтоинспекции сообщили данные анализа суточной аварийности.

«Более 70% от общего числа дорожных аварий – это наезды на пешеходов, совершенные в тёмное время суток, — проинформировали в ведомстве. — Настоятельно рекомендуем всем пешеходам, для обеспечения видимости в тёмное время суток, а также в пасмурную погоду использовать на своей верхней одежде световозвращающие элементы».

Световозвращающие элементы помогут пешеходам быть заметнее на проезжей части. Это поспособствует снижению количества аварийных ситуаций на республиканских автодорогах.