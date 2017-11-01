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1 ноября Среда

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Данил Лысенко примет участие в республиканских соревнованиях по прыжкам в высоту «Бирский кузнечик

СПОРТ

Данил Лысенко примет участие в республиканских соревнованиях по прыжкам в высоту «Бирский кузнечик Фото: Из открытых источников

Данил Лысенко примет участие в республиканских соревнованиях по прыжкам в высоту «Бирский кузнечик Фото: Из открытых источников

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

4 и 5 ноября в Бирске пройдет Открытый республиканский турнир по прыжкам в высоту «Бирский кузнечик». В соревнованиях примет участие знаменитый уроженец города, серебряный призер чемпионата мира, чемпион России Данил Лысенко.

В Башкирию приедут более 100 спортсменов из Ивановской области, Москвы, Ярославля, Волгограда, Магнитогорска, Кемерово, Самары, Ижевска, Нижнего Новгорода, Татарстана, Оренбургской области и других регионов.

«Медали разыграют среди юношей и девушек 2005-2006, 2003-2004, 2002-2001, 2000-1999, 1998 годов рождения и старше», — уточнили в пресс-службе министерства спорта и молодежной политики Башкирии.

4 ноября состязания стартуют в 10.00, 5 ноября — в 09.00 в ДЮСШ «Юность».

Теги: прыжки в высоту, Даниил Лысенко
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