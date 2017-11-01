Уфимские ученые исследовали формы девиантного поведения населения Башкирии в советские годы Фото: ИА «Башинформ» Уфимские ученые исследовали формы девиантного поведения населения Башкирии в советские годы Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Институте истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН вышел сборник статей «Социальные девиации в советском обществе: региональный аспект (на примере Башкирской АССР 1960-х — начала 1980-х гг.)». Книга посвящена исследованию различных форм девиантного поведения (преступность, алкоголизм, наркомания, самоубийство, тунеядство) и мер государственного и социального контроля в Башкирии в советские годы.

Ответственным редактором выступила кандидат исторических наук Наркас Ахмадиева. В разработке исследования приняли участие сотрудники отдела новейшей истории Башкортостана ИИЯЛ УНЦ РАН — заведующая отделом, доктор исторических наук Рима Сулейманова, старший научный сотрудник отдела Шамиль Исянгулов. Ими введены в научный оборот комплекс новых документов и материалов, выявленных из фондов Государственного архива РФ, Российского государственного архива социально-политической истории, Национального архива РБ.

Советское государство, выступая перед мировым сообществом на позициях гуманности, справедливости, бесконфликтности, отсутствия асоциальных явлений, на деле несло в себе целый комплекс неразрешимых проблем. Масштабность и неискоренимость девиантных явлений, таких как преступность, пьянство и алкоголизм, наркомания не способствовали гармоничному развитию общества.

На современном этапе в российском обществе социальные девиации приобрели грандиозный размах, стали системными явлениями, обыденными, не вызывающими широкого общественного резонанса. Поэтому, полагают уфимские ученые, обращение к историческому прошлому позволит оценить масштабы деятельности государственных и общественных структур, направленных на противодействие их распространению. Возможно, имеющийся советский опыт ведения борьбы с этими негативными явлениями будет способствовать их устранению, что в итоге позволит снизить напряжение в обществе, содействуя стабилизации и гармонизации российского социума.

Авторы сборника надеются, что он вызовет интерес научной общественности и широкой читательской аудитории.

Скачать книгу можно на сайте ИИЯЛ УНЦ РАН, сообщили в Институте.