В Уфу приедут знаменитые спортивные комментаторы Виктор Гусев, Геннадий Орлов и Владимир Стогниенко Фото: ФК "Уфа" В Уфу приедут знаменитые спортивные комментаторы Виктор Гусев, Геннадий Орлов и Владимир Стогниенко Фото: ФК "Уфа"

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Столица Башкирии станет первым городом, где пройдет всероссийский мастер-класс для спортивных журналистов. Делиться опытом в Уфу приедет президент Российской ассоциации спортивных комментаторов (создана в мае 2017 года) Геннадий Орлов и его коллеги Виктор Гусев и Владимир Стогниенко.

«Я как президент ассоциации в первую очередь обратился к футбольному клубу «Уфа». Они меня без слов поддержали. Именно поэтому первый подобный мастер-класс пройдет в Башкирии, — рассказал агентству «Башинформ» Геннадий Орлов. — Лучшие комментаторы расскажут о тонкостях профессии, о репортажах и поделятся фишками».

Мэтры комментаторской деятельности два дня, 16 и 17 ноября, ждут региональных и федеральных журналистов в Уфе. Подробности о том, как подать заявку на участие в мероприятии, здесь.