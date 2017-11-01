В Башкирии 48 сельских школ участвуют в проекте «Детский спорт» Фото: пресс-служба Единой России В Башкирии 48 сельских школ участвуют в проекте «Детский спорт» Фото: пресс-служба Единой России

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии формируется список участников проекта «Детский спорт» на 2018 год. В данный момент заявки подали 48 школ. Объем финансирования, по предварительной информации, составит 39 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов. Данные были озвучены на заседании общественного совета по реализации партийного проекта в региональном исполкоме «Единой России». Вела встречу депутат Госдумы, региональный координатор проекта Рима Баталова. Она отметила, что программа включает реконструкцию спортзалов сельских школ.

В ходе заседания Рима Баталова дала Министерству образования Башкортостана рекомендации по повышению качества проводимых работ. В связи с этим предложено в следующем году не распылять выделенные средства на мелкие суммы, а распределить их большими частями, отобрав пропорциональное количество школ.

«Поскольку проект долгосрочный и рассчитан не на один год, то мы рассчитываем успеть охватить нуждающиеся в ремонте школьные спортзалы в нашей республике. Считаю, что это должен быть качественный ремонт, который не потребуется переделывать через пару лет, поэтому нужно выделять достойное финансирование на данные работы. Необходимо также усилить депутатский контроль в части расходования средств по проекту. Надеюсь, совместными усилиями мы сможем добиться должного результата», — сказала Рима Баталова.