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Самые подорожавшие и упавшие в цене продукты в Башкирии - статистика

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Самые подорожавшие и упавшие в цене продукты в Башкирии - статистика Фото: автор

Самые подорожавшие и упавшие в цене продукты в Башкирии - статистика Фото: автор

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкирии подешевели большинство продуктов из потребительской корзины, констатируют статистики республики.

По данным еженедельного мониторинга средних потребительских цен в регионе, больше других упал в цене сахар-песок — на 4,6 процента по сравнению с 23 октября. Его средняя стоимость на данный момент составляет 33,45 рубля за килограмм.

На втором месте «продуктового» рейтинга — гречневая крупа, ставшая дешевле на 3,1 процента, — 40,35 рубля за килограмм.

Замыкают тройку репчатый лук и яблоки — минус 2,3 и 2,2 процента за неделю, соответственно. Средняя цена лука в регионе составляет сейчас 17,71 рубля, яблок — 76,47 рубля за килограмм.

Недельное снижение цен на 0,01-1,1 процента зафиксировано также на свежую белокочанную капусту, морковь, рис, куры, цельное пастеризованное молоко, подсолнечное масло, яйца, вермишель, мороженую рыбу, соль, чай, сыры и сливочное масло.

Список подорожавших продуктов в регионе возглавил картофель — в среднем 18,96 процента за килограмм или плюс 3,7 процента за неделю.

На 0,9 процента выросла стоимость пшена — 23,69 рубля за килограмм.

Цельное стерилизованное молоко и мука стали дороже за это время на 0,3 процента — 60,43 за литр и 28,31 рубля за килограмм в среднем.

Говядина и свинина стали дороже на 0,2-0,1 процента — 300,15 и 234,87 рубля за килограмм.

Неизменными за неделю остались в республике лишь цены на баранину (кроме бескостного мяса) и хлеб — около 357 и 43 рублей за килограмм, соответственно.

Теги: продукты, цены, статистика
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