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Производителей и продавцов алкоголя ждут проверки Роспотребнадзора

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Производителей и продавцов алкоголя ждут проверки Роспотребнадзора Фото: Олег Яровиков

Производителей и продавцов алкоголя ждут проверки Роспотребнадзора Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Роспотребнадзор и другие надзорные ведомства проведут внеплановые проверки производителей и продавцов шампанского, коньяков и бренди. Правительство России дало поручение провести инспекцию перед новогодними праздниками, сообщает РИА «Новости».

«Здесь будет участие всех ведомств, потому что задача общая и у каждого есть свои полномочия в этой сфере. Мы будем проверять в части безопасности продукции, которая представлена на рынках, для обеспечения здоровья россиян», — рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По данным ведомства, в проверках примут участие Росалкогольрегулирование, Роскачество, МВД и Генпрокуратура.

«Учитывая, что мы последние несколько лет стали в 18 раз реже ходить по точкам, которые реализуют продукты питания и не только продукты питания, очень важно провести такую рядовую проверку перед массовыми мероприятиями, перед Новым годом, когда люди закупают продукты питания на длительный период в большом количестве», — пояснила глава Роспотребнадзора.

Теги: продажа алкоголя, Новый год, Роспотребнадзор
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