Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.11 ↑

EUR 67.64 ↓

1 ноября Среда

Уфа   °

В Башкирии филуменисты сохранили спички с рекламой пчеловодства 58-летней давности

ОБЩЕСТВО

В альбоме нет фотографий.

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В 1959 году Уфимская спичечная фабрика имени 1 Мая выпустила к пчеловодному сезону спички с рекламой пчеловодства. Филуменисты республики — коллекционеры спичечных этикеток и коробков — сохранили их в своих частных коллекциях.

«Изначально для изготовления этикеток предлагались надписи: «Пчелы повышают урожай гречихи на 50-60%», «Пчелы повышают урожай семян клевера на 25-50%», «Пчелы повышают урожай подсолнечника на 30-60%», «Пчелы повышают урожайность садов и ягодников на 25-50%», «Развивайте пчеловодство — высокодоходную отрасль», «Больше меда и воска стране», «Мед излечивает болезни сердца, желудка и нервной системы», «Мед полезен детям», «Мед полезен спортсменам». Заместитель министра здравоохранения БАССР И. Дайнеко рекомендовал для этикеток три последние надписи о пользе мёда для человека», — сообщили об интересной детали в истории развития пчеловодства Башкортостана в администрации Уфы.

В 2021 году в Уфе состоится конгресс Международной федерации пчеловодческих ассоциаций «Апимондия». Ожидается, что конгресс придаст новый импульс подъему республики с точки зрения экономики, туристической деятельности и развития пчеловодства.

Теги: коллекционирование, пчеловодство
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть