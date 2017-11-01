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УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В 1959 году Уфимская спичечная фабрика имени 1 Мая выпустила к пчеловодному сезону спички с рекламой пчеловодства. Филуменисты республики — коллекционеры спичечных этикеток и коробков — сохранили их в своих частных коллекциях.

«Изначально для изготовления этикеток предлагались надписи: «Пчелы повышают урожай гречихи на 50-60%», «Пчелы повышают урожай семян клевера на 25-50%», «Пчелы повышают урожай подсолнечника на 30-60%», «Пчелы повышают урожайность садов и ягодников на 25-50%», «Развивайте пчеловодство — высокодоходную отрасль», «Больше меда и воска стране», «Мед излечивает болезни сердца, желудка и нервной системы», «Мед полезен детям», «Мед полезен спортсменам». Заместитель министра здравоохранения БАССР И. Дайнеко рекомендовал для этикеток три последние надписи о пользе мёда для человека», — сообщили об интересной детали в истории развития пчеловодства Башкортостана в администрации Уфы.

В 2021 году в Уфе состоится конгресс Международной федерации пчеловодческих ассоциаций «Апимондия». Ожидается, что конгресс придаст новый импульс подъему республики с точки зрения экономики, туристической деятельности и развития пчеловодства.