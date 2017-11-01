В Уфе в подъезде жилого дома найден труп мужчины Фото: автор В Уфе в подъезде жилого дома найден труп мужчины Фото: автор

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В правоохранительные органы Башкортостана ночью 1 ноября поступило сообщение, что в подъезде одного из домов по улице Степана Кувыкина Кировского района Уфы обнаружено тело мужчины. Следственные органы СКР по РБ возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

При проведении судебно-медицинского вскрытия экспертами установлена криминальная причина смерти. Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также лица или лиц, причастных к его совершению.

Расследование уголовного дела продолжается.

Тем временем, в местных СМИ сообщается о предполагаемом убийце — это якобы местный правозащитник, видеоблогер, известный как «Бацилла» — «борец» с сотрудниками ГИБДД. Отмечается, что он уже был судим.