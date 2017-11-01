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В Башкирии следователи заинтересовались школой, где дети обучаются в антисанитарных условиях

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии следователи заинтересовались школой, где дети обучаются в антисанитарных условиях

Фото: Дураки на дороге, ДТП и ЧП | Туймазы Октябрьский/ Рамиль Гумеров

В Башкирии следователи заинтересовались школой, где дети обучаются в антисанитарных условиях

Фото: Дураки на дороге, ДТП и ЧП | Туймазы Октябрьский/ Рамиль Гумеров

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане, в селе Нижнетроицкое, ученики обучаются в здании с рассыпающимися стенами. Как сообщало агентство «Башинформ», школа построена в середине прошлого века — в ней ни разу не проводился полный капремонт.

В районном отделе образования понимают, если школу признают аварийной, 400 детей девать будет некуда, так как ближайшее учебное заведение расположено почти в 20 километрах от села, и там школьники учатся в две смены.

Республиканский Следственный комитет провел мониторинг СМИ и выявил, что в одном из сообществ соцсети был опубликован пост о данной школе. В нем отмечалось, что учебное заведение затапливает во время дождей после капремонта кровли. Дети обучаются в антисанитарных условиях из-за халатности должностных лиц. К сообщению прилагались фотографии.

В пресс-службе регионального следственного управления проинформировали, что по данному факту СКР по РБ инициировал доследственную проверку. Следователи выяснят, насколько качественно были оказаны услуги по капремонту, кто причастен к возникновению антисанитарных условий. Затем будет принято соответствующее процессуальное решение.

Теги: СКР по РБ, школа, ремонт
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