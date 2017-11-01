Сенатор помогает жителю Башкирии, которому требуется трансплантация печени Фото: Общественная приемная Единой России Сенатор помогает жителю Башкирии, которому требуется трансплантация печени Фото: Общественная приемная Единой России

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Сенатор от Башкортостана Рафаил Зинуров провел прием граждан в Региональной общественной приемной «Единой России». Житель Благоварского района обратился к сенатору с просьбой о содействии в лечении. Молодой человек страдает тяжелым заболеванием и, чтобы болезнь не прогрессировала, ему требуется трансплантация печени. Такую операцию можно сделать только в Москве. Ситуация осложняется тем, что пациент в период ожидания донора для пересадки должен находиться в непосредственной близости от клиники. Заявитель обратился к сенатору с просьбой решить проблему проживания в столице на время поиска донора и проведения операции. После подробного изучения ситуации будут определены дальнейшие действия по оказанию помощи пациенту.

Пенсионер, ветеран труда, проживающий в Уфе, рассказал парламентарию о том, что вот уже несколько лет пытается добиться ремонта дороги по улице Трактовой, но все время получает ответы от муниципалитета, в которых говорится, что булыжная мостовая указанной улицы является объектом культурного наследия. При этом Управление по государственной охране объектов культурного наследия РБ не видит ограничений по проведению ремонта при условии выполнения требований по сохранению булыжной мостовой. Выслушав заявителя, Рафаил Зинуров отметил, что в этой запутанной истории нужно детально разбираться, для чего будет отправлен запрос в Правительство республики с просьбой дать разъяснения и, по возможности, прислушаться к пожеланиям жителей улицы Трактовой.

Начинающий индивидуальный предприниматель, занимающийся установкой автоматов по очистке и продаже чистой питьевой воды, записался на прием к парламентарию, чтобы получить поддержку в развитии своего бизнеса. Представленный бизнес-проект получил одобрение Рафаила Зинурова, давшего поручение своим помощникам подготовить по данному обращению официальные письма в министерство жилищно-коммунального хозяйства РБ и администрацию города.