В Башкирии МЧС предупреждает о сильных порывах ветра Фото: автор В Башкирии МЧС предупреждает о сильных порывах ветра Фото: автор

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане прогнозируются сильные порывы ветра. ГУ МЧС России по РБ, ссылаясь на данные республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сообщает, что 2 ноября в регионе ожидается облачная погода. Пройдет небольшой мокрый снег, местами до умеренного. В отдельных районах гололед. Прогнозируется налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах — гололедица. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Порывы могут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем составит -2, +3 градуса.

МЧС предупреждает водителей, что на автодорогах видимость в явлениях составит 1-2 километра.