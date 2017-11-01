В Башкирии эксперты ОНФ открыли курсы для будущих Тарантино Фото: пресс-служба ОНФ В Башкирии эксперты ОНФ открыли курсы для будущих Тарантино Фото: пресс-служба ОНФ

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии эксперты ОНФ организовали кружок дополнительного образования для детей. В рамках проекта «Равные возможности — детям» журналисты знакомят детей с основами кино и телевидения. Бесплатные занятия, которые проходят на базе школы №35 города Уфы, доступны для всех желающих. Эксперт ОНФ, журналист Тимур Юсупов, открывая урок, отметил, что современное общество перенасыщено информацией, а «клиповое мышление» стало бичом 21-го века.

«Залипнуть» на YouTube или любом другом видеохостинге совсем не сложно, — рассказал Тимур Юсупов. — Чтобы увлечься очередным сериалом, не надо прилагать особых усилий. Важно не потеряться в этом потоке и научиться создавать свой качественный контент. Прежде чем стать режиссером, Квентин Тарантино по-настоящему увлекся кино. Работая в видеопрокате, он пересмотрел и обсудил с друзьями все фильмы из тех, что лежали на полках. Неважно, чем вы займетесь в итоге: попробуете стать видеоблогером, займетесь разбором кинопремьер, попробуете писать сценарии для ситкомов. Без базовых знаний ваш продукт по умолчанию будет некачественной, второсортной подделкой. Чтобы не потерять конкурентоспособность, надо слушать, смотреть, учиться и работать».

Как пояснили в региональном штабе ОНФ, на занятиях обучающимся предстоит узнать, как работает киноиндустрия, из чего состоит любой фильм и почему «из всех искусств для нас важнейшим является кино». Школьники научатся основам монтажа, узнают, как отличить плохую картину от хорошей, сделают первые шаги в освоении профессий оператора, сценариста и многих других, связанных с кинематографом.

Ранее в Уфе на базе мультимедийного парка «Россия — моя история» начал работать лекторий для старшеклассников. Кружок по изучению истории Отечества также открылся в рамках реализации проекта Общероссийского народного фронта «Равные возможности — детям». Занятия ориентированы на школьников, интересующихся историей России.