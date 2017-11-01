В Башкирии активизируется детское и молодежное движение Фото: администрация Туймазинского района





В Башкирии активизируется детское и молодежное движение Фото: администрация Туймазинского района

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Башкортостане активизируется детское и молодежное движение. В городе Туймазы, в рамках республиканского волонтерского марафона, состоялся районный слет детских и молодежных движений. В концертном зале городского Дворца детского и юношеского творчества собрались самые активные школьники и студенты Туймазинского района. Они рассказали сверстникам о трудовых буднях волонтеров самыми необычными способами: пели песни собственного сочинения, ставили театральные сценки, подготовили шуточные видео-презентации. Учащиеся, которым не приходилось до этого общаться с добровольцами, узнали много нового о добрых и полезных делах волонтеров. Оказалось, что они не только выступают на различных праздничных мероприятиях, но и навещают пожилых людей и детей, которые живут в интернатах, ухаживают за памятниками и обелисками, участвуют в различных экологических акциях. И всё это они делают не по принуждению, а по собственному желанию.

Республиканский волонтерский марафон проходит с 23 октября по 23 ноября. Его организаторы — Министерство молодежной политики и спорта РБ совместно с государственным автономным учреждением «Республиканский Центр волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив». Цель марафона — популяризация добровольческой деятельности и создание единого информационного поля для волонтерских объединений республики.