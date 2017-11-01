В ноябре в Башкирии ожидается аномальное количество осадков - Росгидромет Фото: Ксения Калинина В ноябре в Башкирии ожидается аномальное количество осадков - Росгидромет Фото: Ксения Калинина

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Росгидрометцентр опубликовал прогноз на ноябрь. Последний месяц осени в республике будет теплее, чем обычно. Однако в регион придут аномалии.

«Среднемесячная температура воздуха в Башкирии в ноябре будет выше нормы на 1 градус, — уточнили синоптики Росгидрометцентра. — Месячное количество осадков — больше среднего многолетнего количества».

По информации сотрудников Башкирского управления гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, снежный покров в республике установится 7-10 ноября. На этой неделе в Башкирию вернется минусовая температура воздуха.

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