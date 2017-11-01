УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Судебные приставы Нефтекамского межрайонного отдела Управления ФССП России по РБ взыскали с автомобилестроительной компании компенсацию морального вреда работнику за травму руки, полученную им на производстве. Из-за ранения рабочий был вынужден лечиться в медучреждении и провести длительное время на больничном.

Суд постановил взыскать компенсацию морального вреда с автозавода, признав его надлежащим ответчиком. На основании исполнительного документа в службе судебных приставов было возбуждено производство, в рамках которого должнику направлено требование об исполнении судебного решения, сообщили в УФССП по республике.

Во избежание выплаты исполнительского сбора, равного 7% от взыскиваемой суммы, администрацией предприятия требования исполнительного документа были исполнены в установленный срок. В настоящий момент работнику автозавода перечислено 105 тысяч рублей компенсации морального вреда.