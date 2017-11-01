МегаФон: Связь для сотрудников компании «САВА» стала выгоднее Фото: компания «МегаФон»





МегаФон: Связь для сотрудников компании «САВА» стала выгоднее Фото: компания «МегаФон»

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

Продукция мясокомбината «САВА», одного из крупнейших в республике, известна во многих регионах страны. Для еще более эффективных коммуникаций компания начала использовать телеком-сервисы МегаФона. Благодаря этому сотрудники и предприятие сокращают расходы на услуги связи.

«САВА» – мощное многопрофильное предприятие, в которое входят производственные цеха, раскинувшиеся на территории более 16 гектаров, фермы по разведению крупного рогатого скота элитных пород и вспомогательные подразделения. Здесь трудятся около 2000 человек, а ежесуточный выпуск разнообразных колбас и деликатесов достигает 120 тонн. Все продукция, ассортимент которой насчитывает более 300 наименований, реализуется не только в республике, но и в других городах России и странах СНГ.

Мясокомбинат неоднократно становился призером и лауреатом конкурсов «100 лучших товаров Башкортостана» и Всероссийских конкурсов «100 лучших товаров России», «Золотая осень».

На предприятии заботятся о своих сотрудниках, здесь есть все условия для продуктивного труда: достойная зарплата, полезное питание, занятия спортом и оплачиваемый санаторно-курортный отдых. Решаются и вопросы со связью: в этом году работникам комплекса предложено перейти на корпоративное обслуживание в МегаФон. Более 500 человек подключились к тарифу «Корпоративный безлимит», что позволяет не только эффективно общаться, но и экономить на оплате телеком-услуг.

Линейка «Корпоративный безлимит» содержит пакеты от 500 до 3500 минут исходящих вызовов при полностью безлимитной связи внутри сети «МегаФон» по России. Цена – от 172 рублей в месяц. Большинство сотрудников корпорации «САВА» выбрали пакет с «безлимитом» внутри сети, 500 минутами вызовов на другие сети и 30 Гб интернет-трафика в месяц, работающими в поездках по стране на тех же условиях, что и дома. Такое предложение для корпоративных клиентов стоит всего 236 рублей в месяц.

Поставляя продукцию в Москву, Санкт-Петербург, Оренбург, Удмуртию, Челябинскую область, Татарстан и другие регионы, сотрудники отдела сбыта компании «САВА» постоянно общаются с представительствами, контролируют логистику. В рамках выбранного ими тарифа звонки «по межгороду» включены в пакет, а подключение роуминговых опций во время поездок не требуется – это также снижает затраты.

30 Гб мобильного интернета на выбранном тарифе «Корпоративный безлимит» позволяют торговым представителям компании, перемещающимся практически по всей территории страны, оперативно создавать заявки на поставку прямо в специальном приложении на планшете. Система онлайн-заказов существенно ускоряет осуществление поставок продукции в торговые точки.

«В среднем корпоративные тарифы на 20% ниже, чем тарифы для физических лиц. Преимущество состоит еще в том, что клиент сам выбирает виды связи, количество минут, SMS и гигабайтов. Набор услуг зависит от того, на какой территории будет использоваться связь: в домашнем регионе, по России, в поездках по Европе или везде сразу. Возможность подстраивать тариф под свои нужды позволяет сотрудникам корпораций и их родственникам весомо экономить», — комментирует руководитель по развитию корпоративного бизнеса компании «МегаФон» в Башкортостане Валентин Лапатин.