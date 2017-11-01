В Уфе к акции «Ночь искусств» присоединятся театры Фото: Олег Яровиков В Уфе к акции «Ночь искусств» присоединятся театры Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе к Всероссийской культурной акции «Ночь искусств-2017» присоединятся театры. 4 ноября уфимцам и гостям столицы предлагается специальная программа.

В Башкирском академическом театре драмы им. М. Гафури с 17.00 до 21.00 часа проведут экскурсию «Нэркес и Тимерхан», которая посвящена 50-летию со дня первой постановки спектакля «Нэркес», 70-летию актрисы Рамзии Хисамовой и 80-летию драматурга Ильшата Юмагулова. В 19.00 состоится показ музыкальной комедии «Кодаса» Б. Бикбая и З. Исмагилова.

В Национальном молодежном театре РБ им. М. Карима в 17.00 в фойе 1 этажа откроется выставка Арнольда Никитина. В 18.00 в Большом зале — спектакль «Было бы денег мешок», в 18.00 в Малом зале — спектакль «Ночевала тучка золотая».

Башкирский государственный театр кукол в 12.00 и 14.00 в Большом зале покажет спектакль «Муха-цокотуха», в 16.00 в Малом зале — спектакль «О чем поет осень?».

В Уфимском татарском театре «Нур» в 12.00 состоится показ спектакля «Он вернулся» А. Атнабаева. После просмотра планируется провести обсуждение и творческую встречу для зрителей с артистами — участниками спектакля. В 19.00 в Большом зале — спектакль «Дамы, балкон и он» Н. Гаитбаева, в 19.00 в Малом зале — «Семейный портрет с посторонним».

Всероссийская культурная акция «Ночь искусств-2017» стартует в музеях 3 ноября в 18.00. В этом году в центре внимания будут три темы: «1917 год и Башкортостан», «Год экологии и особо охраняемых природных территорий», «День народного единства».