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1 ноября Среда

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В Уфе объявлена акция «Фото с любимой мамой»

ОБЩЕСТВО

В Уфе объявлена акция «Фото с любимой мамой» Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе объявлена акция «Фото с любимой мамой» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Администрация Ленинского района Уфы организовала акцию «Фото с любимой мамой», посвященную Дню матери, который в этом году будет отмечаться 26 ноября.

Для участия необходимо разместить фотографию c мамой в комментариях под записью в группе «Ленинский район Уфы» в социальной сети «ВКонтакте» до 20 ноября. Жюри будет рассматривать снимки мам, жён, бабушек — тех, кого подписчики считают достойными звания «Лучшей мамы». Приветствуются также трогательные подписи и рассказы о маме. Таким образом через акцию каждый сможет выразить любовь и уважение самому близкому человеку на земле.

Итогом конкурса станет праздничный ролик с использованием лучших снимков.

Теги: День матери
Лонгриды
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