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УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфу из Голливуда приехала наша землячка Евгения Лаптева. Она работает в одной из кинокомпаний в Голливуде.

Корни Евгении — в деревне Ишля Белорецкого района, где в детстве она проводила каждое лето. Ее мама Зифа, башкирка, когда-то уехала в Узбекистан, где и познакомилась с отцом Евгении, уроженцем Оренбурга. 11 лет назад Евгения вначале уехала в Европу – сначала в Лондон, затем в Стокгольм.

«Там меня пригласили сняться в короткометражном фильме «Без тебя я умру». Тогда я поняла, что хочу быть в киноиндустрии. Переехала в США, поступила в New York Film Academy в Лос-Анджелесе, — рассказывает Евгения. — Это одна из сильных школ, там учились дочка Аль Пачино, Эдди Мерфи, много знаменитостей. Там я занималась в течение восьми месяцев по 13-16 часов в день без выходных. Мой факультет назывался «актерское мастерство», но нас обучали всему. По окончании я уже могла работать в любой индустрии – и оператором, и сценаристом, и продюсером, и быть режиссером монтажа».

По словам Евгении, она смонтировала два художественных фильма с участием известного актера Брюса Уиллиса «Reprisal» («Расправа») и «Act of Violence» («Акт расправы»). Оба фильма должны выйти в мировой прокат в 2018 году. Сейчас в работе находится фильм «Escape plan» («План побега 3») с Сильвестром Сталлоне.

«В будущем я подумываю вернуться на родину. Хотелось бы попробовать снять в России документальный фильм. Знаю, что в Башкортостане в 2019 году будет отмечаться 100-летие республики, возможно, моя работа будет связана с этой датой», — говорит Евгения. Она уверена, что ее опыт пригодится на родине.